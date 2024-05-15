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15.05.2024  08:17   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 15 травня

Українські війська ведуть бої для припинення ворожої агресії.

війна в україні

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

Наші оборонці наразі стримують спроби окупантів просунутися в бік Липців зі сторони Глибокого та Лук'янців, у бік Нескучного зі сторони Борисівки, а також у бік Вовчанська зі сторони російського Щебекіно.

Йдуть запеклі бої. В окремих районах, таких як Вовчанськ та Лук'янці, українські захисники були змушені перейти на більш вигідні позиції, щоб ефективніше застосовувати сили і обороняти регіон від наступу. Це дозволяє зберегти життя українських солдатів та завдавати максимальних втрат окупантам.

Куп'янський напрямок

Протягом доби окупанти продовжували атакувати українські позиції в районах Синківки, Петропавлівки, Іванівки, Берестового, Стельмахівки, Новоєгорівки та Макіївки. Завдяки професійним діям Сил оборони, ворог не досяг успіху, а на окремих ділянках нашим військам вдалося покращити своє тактичне положення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що майже на всіх ділянках фронту тривають бої, найбільша активність окупантів фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках.
Тэги:  армія, харків
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