15.05.2024 08:12

У Харкові продовжують приймати переселенців із області (фото)

Вже кілька днів у місті працює центр переселенців з Харківщини. Здебільшого сюди прибувають мешканці Вовчанська, Липців та прилеглих населених пунктів.



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Вони бігли від вибухів бомб, бігли від війни. Когось привезли волонтери, рятувальники чи поліцейські. Хтось, схопивши лише документи та якусь торбину з речами, скочив до машини та поїхав у Харків рятувати своє життя. Фото: РЕДПОСТ Вони бігли від вибухів бомб, бігли від війни. Когось привезли волонтери, рятувальники чи поліцейські. Хтось, схопивши лише документи та якусь торбину з речами, скочив до машини та поїхав у Харків рятувати своє життя.

"Люди евакуюються з Харківської області, проїздять у місто Харків і тут відповідальність нашої місцевої влади, відповідальність нашого мера перед цими людьми: як вони будуть себе почувати, ставши харків’янами. Бо наша міська філософія в тому, що кожна людина, яка приїхала і оселилась у місті Харкові з якихось обставин, стає харків’янином.

Ми робимо все для того, щоб вони почувалися якомога комфортніше. Вони мають можливість отримати медичне обслуговування в наших поліклініках, лікування в наших медичних закладах, стаціонарних відділеннях. Вони мають змогу спрямувати своїх дітей в наші заклади освіти. Ви знаєте, що у нас працює Метрошкола, відкрили підземну школу. Право користуватися цими послугами мають не тільки харків’яни, які тут зареєстровані і проживають, а й ті люди, які у нас проживають зі статусом ВПО.

В гуртожитках проживає на сьогоднішній день 4 500 людей, це 31 гуртожиток" - зазначила Світлана Горбунова-Рубан, заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.



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