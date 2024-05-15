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15.05.2024  08:12   

У Харкові продовжують приймати переселенців із області (фото)

Вже кілька днів у місті працює центр переселенців з Харківщини. Здебільшого сюди прибувають мешканці Вовчанська, Липців та прилеглих населених пунктів.

Харків, біженці
Фото: РЕДПОСТ

Вони бігли від вибухів бомб, бігли від війни. Когось привезли волонтери, рятувальники чи поліцейські. Хтось, схопивши лише документи та якусь торбину з речами, скочив до машини та поїхав у Харків рятувати своє життя. 
 
"Люди евакуюються з Харківської області, проїздять у місто Харків і тут відповідальність нашої місцевої влади, відповідальність нашого мера перед цими людьми: як вони будуть себе почувати, ставши харків’янами. Бо наша міська філософія в тому, що кожна людина, яка приїхала і оселилась у місті Харкові з якихось обставин, стає харків’янином.
 
Ми робимо все для того, щоб вони почувалися якомога комфортніше. Вони мають можливість отримати медичне обслуговування в наших поліклініках,  лікування в наших медичних закладах, стаціонарних відділеннях. Вони мають змогу спрямувати своїх дітей в наші заклади освіти. Ви знаєте, що у нас працює Метрошкола, відкрили підземну школу. Право користуватися цими послугами мають не тільки харків’яни, які тут зареєстровані і проживають, а й ті люди, які у нас проживають зі статусом ВПО.
 
В гуртожитках проживає на сьогоднішній день 4 500 людей, це 31 гуртожиток" - зазначила Світлана Горбунова-Рубан, заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.


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Тэги:  харків, переселенці, біженці, вовчанськ, липці, агрессия россии
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