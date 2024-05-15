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15.05.2024  15:00   

Харків'янка агітувала приєднати тимчасово окуповані території до рф: СБУ завершила розслідування щодо пропагандистки

Співробітники СБУ викрили підривну діяльність харків’янки, яка виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисниця поширювала дописи з антиукраїнською пропагандою у проросійських Телеграм-каналах, в яких заперечувала існування України як суверенної держави.
 
Встановлено, що жінка записала відеозвернення, у котрому закликала до проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях України та їх приєднання до рф.
 
У одному із дописів агітаторка стверджувала, що приєднання до рф врятує мешканців окупованих територій від «злочинної» української влади.
 
У межах кримінального провадження було проведено судово-лінгвістичну експертизу, висновки якої підтвердили наявність складу злочину у поширених жінкою матеріалах.
 
На підставі зібраних доказів фігурантці заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність) 
  • ч.1 ст.436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України). 
 
Наразі матеріали зібрані слідчими Служби безпеки передано до суду. 
 
Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під час окупації Харківщини колаборантка стала директоркою школи.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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