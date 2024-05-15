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15.05.2024  15:19   

Дорожники Харкова відновили покриття вулиць міста

На яких саме дорогах працювали фахівці підприємства розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, дорожники комунального пдприємства Харкова
 
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  • вивезли понад 140 куб. м змету та ТПВ;
  • відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Шекспіра, Отакара Яроша, Свободи, Чернишевській, Миру та ін;
  • наводять порядок на вулицях та тротуарх міста 185 працівників та 153 одиниці спецтехніки підприємства.

 
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