15.05.2024 15:41 Дмитро Колонєй

Харківська пауерліфтерша стала найсильнішею у Європі

Харківські спортсмени вибороли купу нагород.



Харківська пауерліфтерша стала найсильнішею у Європі



Як повідомляє РЕДПОСТ , харків’янка Тетяна Біла з рекордом перемогла на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу серед жінок у ваговій категорії до 47 кг.

На її рахунку «золото» в присіданні з результатом 191,5 кг. та рекордом Європи.

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Так само золоту медаль Тетяна Біла отримала у жимі лежачі (115 кг.), срібну - в становій тязі (155 кг.) Золоту медаль та рекорд Європи отримала за сумою триборства (461.5 кг.)

Ще один харків’янин, Сергій Білий, посів третє місце на чемпіонаті.

В змаганнях серед чоловіків у вазі до 105 кг. він виборов золоту медаль у становій тязі (340 кг.) та бронзові у присіданні (395 кг.), жимі лежачі (290 кг.) і за сумою триборства (1025 кг.)

Загалом, харків’яни вибороли 4 золоті, 1 срібну та 3 бронзові медалі.

В чемпіонаті Європи з пауерліфтингу серед дорослих, юніорів та юніорок у Люксембурзі прийняли участь 244 спортсменів з 21 країни.

Збірна України здобула 76 золотих, 72 срібні, 33 бронзові нагороди та посіла перші командні місця у всіх трьох вікових категоріях, як серед жінок, так і серед чоловіків.