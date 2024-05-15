15.05.2024 16:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові затримали чоловіків, які обкрадали припарковані автівки

Зловмисник викрадали цінні речі з автомобілів у Салтівському районі міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Наприкінці березня 2024 року мешканці Салтівського району почали звертатися до поліції з повідомленнями про крадіжки з автівок, які залишаються вночі біля будинків. Загалом поліція отримала понад 40 подібних звернень.

Поліцейські Харківського РУП №2 у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили особи зловмисників. Ними виявилися 23-річний та 17-річний місцеві мешканці. Молодики викрадали з автівок все, що має хоч якусь цінність – від акумуляторних батарей та інструментів до відеореєстраторів. Якщо нічого цінного в автомобілі не було, з неї зливали бензин. Зловмисників затримали, в них вилучили частину викрадених речей.

Слідчі Харківського РУП № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

23-річний чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Поліція перевіряє зловмисників на причетність до аналогічних злочинів на території м. Харкова.

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