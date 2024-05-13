Під час окупації Харківщини колаборантка стала директоркою школи

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, 29-річна вчителька географії з смт Шевченкове Куп'янського району добровільно прийняла посаду "и.о. директора" у незаконно створеному закладі освіти, який був створений окупантами - «Государственном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа пгт. Шевченково».

У своїй ролі директора вона збирала списки вчителів, які згодні були співпрацювати з ворожою адміністрацією, призначала їх на посади своїми наказами та впроваджувала стандарти освіти російської Федерації. Зокрема, планувалося вести навчання виключно російською мовою і застосовувати російську систему оцінювання знань учнів.

До початку навчального року вона навіть встигла отримати від окупантів партію російських підручників з навчальних предметів, що містили викривлену і неправдиву інформацію, спрямовану на заперечення української національної ідентичності і державного суверенітету.

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Після деокупації вона втекла з Куп'янщини і наразі переховується на територіях, що не контролюються Україною. За матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру за колабораційну діяльність у впровадженні стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти.

Розкриття цієї колабораційної діяльності проводили співробітники СБУ Харківської області разом зі слідчими Національної поліції за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила мешканку Куп'янського району, яка впроваджувала стандарти освіти рф.