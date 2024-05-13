13.05.2024 14:19

Сольовий нікотин: що це і чим він відрізняється від звичайного тютюну

Сольова рідина (Nic SALT) являє собою спеціальний розчин, призначений для використання в електронних сигаретах та більш сучасних pod пристроях. Її одержують за допомогою об'єднання лужного нікотину з бензойною кислотою, а також (за необхідності) смакових добавок.

Як результат, сольова жижа для pod пристроїв відрізняється високою концентрацією алкалоїду, стабільністю та біосумісністю молекул. На відміну від звичайного тютюну вона не має гіркого присмаку, дозволяючи отримати необхідну дозу нікотину лише за кілька затяжок. При цьому є можливість вибрати аромат диму: від класичної Вірджинії до екзотичного мускатного або фруктового.

У чому переваги Nic SALT?

Відмовитися від куріння сигарет на користь pod-системи варто з низки причин. Основна з них – можливість насититися нікотином лише за кілька затяжок внаслідок високої концентрації.

Крім того, серед переваг розчинів Nic SALT варто виділити:

м'якість пару, яка не спричиняє подразнення гортані та не провокує появу кашлю;

економічність;

можливість використання складів власного приготування з бажаною ароматикою.

До того ж сольові жижі не містять смолянистих канцерогенних речовин, які завдають шкоди здоров'ю при палінні звичайних сигарет.

Яку сольову рідину вибрати?

Розчини для паріння pod-систем відрізняються за різними якостями, наприклад, за смаком. Але найважливішим з них є рівень генерації пари. Він може бути:

Низьким. Це рідини з високою міцністю нікотину, а саме 60 та більше мг/мл. Генерують невелику кількість пари. Середній (20-50 мг/мл). Оптимальний вибір для подів із високим рівнем опору випарника. Високим (більш як 12 мг/мл). Призначені для пристроїв із широким отвором для подачі повітря.

Зверніть увагу! Не рекомендується робити вибір на користь міцних рідин тим, хто намагається позбутися шкідливої звички, а також вейперам-початківцям. Сольовий розчин із концентрацією нікотину понад 60 мг/мл може призводити до нудоти, запаморочення і блювання навіть у курців з багаторічним досвідом.

Вибирайте якісні пристрої у Vapors, а якщо маєте сумніви щодо рідини, спитайте у консультантів магазину. Вони допоможуть підібрати найкращий варіант, зважаючи на ваш досвід паріння та побажання.