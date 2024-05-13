Ні про яке «взяття Липців» мова не йде, – Начальник Харківського гарнізона

На даний момент українські війська успішно локалізували противника на півночі Харківщини і активно ведуть бої для остаточного припинення ворожої агресії.
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Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.
За його словами, немає жодних підтверджень щодо будь-якого взяття міста Липців. Місто залишається під контролем українських військових.
«Закликаю всіх не поширювати ворожу пропаганду, на яку окупанти роблять зараз велику ставку, аби посіяти у мешканців регіону зневіру та панічні настрої», – розповів він.
Військово-політичне командування тримає ситуацію під контролем. Війська на напрямку тримають оборону та завдають росіянам втрат.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що yа Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.
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Не вдалий день для переговорів. Проте нестандартні підходи до вирішення завдань сьогодні можуть принести відмінні результати.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується.
Кожного 13 травня світ відзначає Всесвітній день кульбабок.
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