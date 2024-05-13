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13.05.2024  13:25   Рита Парфенова

Як змінилися ціни на овочі та фрукти у Харкові

У закладах торгівлі та на ринках Харкова спостерігається продовження зниження цін на сезонні овочі.

овочі

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, протягом останнього місяця ціни на деякі овочі в середньому знизилися наступним чином:

  • огірки на 38%,
  • помідори на 27%,
  • молоду капусту на 49%,
  • редис на 43%.

Це означає, що свіжі огірки тепер коштують від 50 до 90 грн за кілограм, червоні помідори - від 70 до 100 грн за кілограм, рання капуста - від 30 до 36 грн за кілограм, а редис - від 30 до 40 грн за кілограм.

Також вже доступні для продажу на ринках міста молода картопля за цінами від 50 до 80 грн за кілограм, кабачки за 30-85 грн за кілограм, а полуниця - за 65-120 грн за кілограм.

Варто зазначити, що ціни на овочі залежать від багатьох факторів, включаючи вид, сорт, сезонність та країну виробництва. На ринках Харкова представлені овочі та фрукти з різних країн, таких як Україна, Туреччина, Азербайджан, Ізраїль та інші.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові провели аналіз цін на м’ясо, ковбасу та молочні продукти.

Тэги:  ціна, харків
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