У Харкові лагодять покрівлі обстріляних ворогом будинків

Фахівці КП «Харківжитлобуд» взялися за відновлення покрівлі будинку на вулиці Мухачова в Слобідському районі
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, цей буинок зазнав серйозних пошкоджень через обстріли.
Загальна площа ділянки, яку відновлюють комунальники, становить майже 600 квадратних метрів.
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