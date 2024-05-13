13.05.2024 12:32 Рита Парфенова

У Харкові лагодять покрівлі обстріляних ворогом будинків

Фахівці КП «Харківжитлобуд» взялися за відновлення покрівлі будинку на вулиці Мухачова в Слобідському районі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, цей буинок зазнав серйозних пошкоджень через обстріли.

Загальна площа ділянки, яку відновлюють комунальники, становить майже 600 квадратних метрів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що жителям Харкова та області представили графік відключення світла з 11 по 15 травня.