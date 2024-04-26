Скількі коштує м'ясо-молочна продукція у Харкові наприкінці посту

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, на ринках ціни на продукти складаються наступним чином: окіст свинини від 160 до 190 грн/кг, сало від 150 до 250 грн/кг, домашня ковбаса від 200 до 500 грн/кг.

У фірмових магазинах і супермаркетах ціни на ці продукти наступні: окіст свинини близько 166 грн/кг, сало 170 грн/кг, грудинка 215 грн/кг. Щодо домашньої ковбаси, її вартість залежить від складу і виробника і становить від 200 до 450 грн/кг.

Щодо молочних продуктів, на ринках вершкове масло коштує від 200 до 400 грн/кг, сир кисломолочний від 80 до 160 грн/кг. У торгових мережах середня ціна на вершкове масло 82,5% складає 93,6 грн за 180 г, а на сир кисломолочний 9% - 73,5 грн за 350 г. Пастеризоване молоко 2,5% коштує у середньому 37,7 грн за 900 мл.

За звітами, порівняно з попереднім роком, ціни на деякі продукти зросли: масло подорожчало на 9%, молоко - на 4%, свинина - на 4%, сало - на 3%. Сир кисломолочний подешевшав на 8%.

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