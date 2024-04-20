20.04.2024 16:05 Віталій Хінєвіч
Ціни на продукти та товари соціального значення: як вони змінювалися на Харківщині протягом квітня
Фахівці проводили щотижневі цінові спостереження роздрібних цін на товари.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області з метою забезпечення стабільності цін на ринках продовольства в умовах воєнного стану на виконання доручення Держпродспоживслужби протягом поточного місяця проводили щотижневі цінові спостереження роздрібних цін на товари, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 223.
За результатами таких цінових спостережень по м. Харків, проведених упродовж квітня 2024 року, зафіксовано зниження середніх роздрібних цін на наступні товари:
-
яйця курячі категорії С-1 на 6,81 грн (15,6%);
-
моркву на 1,84 грн (13,7%);
-
олію соняшникову на 6,3 грн (9,9%);
-
борошно на 1,06 грн (5,93%);
-
цибулю ріпчасту на 0,95 грн (5,7%);
-
крупу гречана на 1,60 грн (4,98%);
-
цукор кристалічний на 0,6 грн (2,0%);
-
крупу вівсяну на 0,87 грн (2,0%).
За вищезазначений період підвищилися середні роздрібні ціни на:
-
яловичину на 29,88 грн (11,9%);
-
свинину на 15,78 грн (9,1%);
-
птицю (тушки курячі) на 5,68 грн (6,1%).
Також підвищилися ціни на паливо, а саме:
-
ціна бензину марки А-92;
-
А-95 зросла на 1,54 грн/л (3,0%);
-
ціна на дизпаливо збільшилася на 1,09 грн/л (2,0%).
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