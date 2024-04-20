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20.04.2024  16:05   Віталій Хінєвіч

Ціни на продукти та товари соціального значення: як вони змінювалися на Харківщині протягом квітня

Фахівці проводили щотижневі цінові спостереження роздрібних цін на товари.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області з метою забезпечення стабільності цін на ринках продовольства в умовах воєнного стану на виконання доручення Держпродспоживслужби протягом поточного місяця проводили щотижневі цінові спостереження роздрібних цін на товари, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 223.
 
За результатами таких цінових спостережень по м. Харків, проведених упродовж квітня 2024 року, зафіксовано зниження середніх роздрібних цін на наступні товари: 
 
  • яйця курячі категорії С-1 на 6,81 грн (15,6%);
  • моркву на 1,84 грн (13,7%); 
  • олію соняшникову на 6,3 грн (9,9%); 
  • борошно на 1,06 грн (5,93%);
  • цибулю ріпчасту на 0,95 грн (5,7%); 
  • крупу гречана на 1,60 грн (4,98%); 
  • цукор кристалічний на 0,6 грн (2,0%); 
  • крупу вівсяну на 0,87 грн (2,0%).
За вищезазначений період підвищилися середні роздрібні ціни на:
 
  • яловичину на 29,88 грн (11,9%); 
  • свинину на 15,78 грн (9,1%); 
  • птицю (тушки курячі) на 5,68 грн (6,1%).  
Також підвищилися ціни на паливо, а саме: 
 
  • ціна бензину марки А-92; 
  • А-95 зросла на 1,54 грн/л (3,0%); 
  • ціна на дизпаливо збільшилася на 1,09 грн/л (2,0%).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині виробили органічну горіхову олію.

Тэги:  харків, ціни
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