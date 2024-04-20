20.04.2024 16:05 Віталій Хінєвіч

Ціни на продукти та товари соціального значення: як вони змінювалися на Харківщині протягом квітня

Фахівці проводили щотижневі цінові спостереження роздрібних цін на товари.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області з метою забезпечення стабільності цін на ринках продовольства в умовах воєнного стану на виконання доручення Держпродспоживслужби протягом поточного місяця проводили щотижневі цінові спостереження роздрібних цін на товари, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 223.

За результатами таких цінових спостережень по м. Харків, проведених упродовж квітня 2024 року, зафіксовано зниження середніх роздрібних цін на наступні товари:

яйця курячі категорії С-1 на 6,81 грн (15,6%);

моркву на 1,84 грн (13,7%);

олію соняшникову на 6,3 грн (9,9%);

борошно на 1,06 грн (5,93%);

цибулю ріпчасту на 0,95 грн (5,7%);

крупу гречана на 1,60 грн (4,98%);

цукор кристалічний на 0,6 грн (2,0%);

крупу вівсяну на 0,87 грн (2,0%).

За вищезазначений період підвищилися середні роздрібні ціни на:

яловичину на 29,88 грн (11,9%);

свинину на 15,78 грн (9,1%);

птицю (тушки курячі) на 5,68 грн (6,1%).

Також підвищилися ціни на паливо, а саме:

ціна бензину марки А-92;

А-95 зросла на 1,54 грн/л (3,0%);

ціна на дизпаливо збільшилася на 1,09 грн/л (2,0%).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині виробили органічну горіхову олію.