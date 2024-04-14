14.04.2024 11:00

На Харківщині виробили органічну горіхову олію

Подія, яка сталася на Харківщині, унікальна, бо це сталося вперше в Україні.

Як повідомляє РЕДПОСТ , першу в Україні олію виробили з волоського горіха в повністю натуральному виробничому ланцюжку: органічний горіховий сад — органічний виробник олії.

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Олія пройшла перевірку і тепер її планують відправляти на експорт.

Як поінформував Президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдін, ця подія зламала вчорашні стереотипи та довела реальну можливість розвитку промислового садівництва у північних регіонах України.

Наразі у промислового горіхівництва є ключове завдання — продаж сировини глибокої переробки та створення якісних готових продуктів. Це складно в сучасних умовах зниженого купівельного попиту на волоський горіх у країнах Євросоюзу. Також світові ціни на український горіх досить низькі.

Втілити стратегію розвитку можна через співпрацю з переробними підприємствами, які вже існують, та створення виробничих ланцюжків для горіхів. За успішного розвитку глибокої переробки горіхів можливе створення кооперативних переробних підприємств, хабів, кластерів тощо.

Сьогодні Україна виступає постачальником сировинного волоського горіха на світовому ринку. Однак для того, щоб відрізнити наш продукт від усіх інших на ринку, потрібно переформатувати сприйняття України як сировинного горіхового центру.