Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ,фахівці Харківського регіонального центру з гідрометеорології, встановили, що на ранок 14 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
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Вимогливий день, але не перегинайте ціпок. Зосередьтеся на роботі, уникайте легких захоплень. Проведіть час із близькими.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
14 квітня проводиться Міжнародний день моментів сміху.
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