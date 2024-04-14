14.04.2024 10:19

Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ,фахівці Харківського регіонального центру з гідрометеорології, встановили, що на ранок 14 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 13

Харків - 11

Богодухів - 11

Коломак - 11

Великий Бурлук - 13

Печеніги -12

Слобожанське - 13

Куп’янськ -12

Красноград - 10

Лозова - 11

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 13 квітня 2024 року.