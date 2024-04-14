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14.04.2024  09:34   Дмитро Колонєй

Правоохоронці Харківщини показали, як загарбники нищать обстрілами мирні селища

Через атаки росіян на Харківщині двоє осіб поранені, ще двоє загинули.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, окупаційна армія наносила удари по Харкову та населеним пунктам чотирьох райноів області.
  • Безпілотники вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури у Харкові.  Постраждалих немає. 
  • 13 квітня о 05:50 військові рф вдарили FPV-дроном по проїжджій частині Куп’янськ. 
  • Близько 10:20 росіяни завдали авіаудар керованими авіабомбами по селу Загризове. Пошкоджено чотири житлові будинки господарчі споруди.  
  • У селі Стара Покровка ракета влучила в поле. Сталося загоряння сухостою.  
  • Внаслідок обстрілу росіянами загорівся сухостій у селі Нова Покровка. 
  • ❗️13 квітня близько 13:25 внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрону по селу Петропавлівка поранення отримав 57-річний водій бригади швидкої медичної допомоги. 
  • У селі Курилівка близько 12:30 внаслідок обстрілу реактивним снарядом 9М27К сталося займання трави. 
  • Близько 15:50 ворог обстріляв керованими авіабомбами село Слобожанське. Пошкоджено п’ять приватних будинків та прилеглі споруди. 
  • У селі Черкаські Тишки ударами керованими авіабомбами пошкоджено будинок, автомобіль. 
  • Через ворожий авіаудар у селі Веселе близько 15:50 пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди.
  • О 21:01 ворог обстріляв населений пункт з РСЗО. Сталася пожежа в житловому будинку. Загинули 61-річна жінка та 68-річний чоловік.  
  • Селище Подоли росіяни обстріляли з РСЗВ «Град», пошкоджено приватні домоволодіння, паркан, господарчі будівлі, гараж.
  • Пізніше рпосіяни завдали удар авіабомбою КАБ-250. Поранення отримала цивільна жінка. 

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.  

 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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