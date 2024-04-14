14.04.2024 09:34 Дмитро Колонєй
Правоохоронці Харківщини показали, як загарбники нищать обстрілами мирні селища
Через атаки росіян на Харківщині двоє осіб поранені, ще двоє загинули.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, окупаційна армія наносила удари по Харкову та населеним пунктам чотирьох райноів області.
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Безпілотники вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури у Харкові. Постраждалих немає.
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13 квітня о 05:50 військові рф вдарили FPV-дроном по проїжджій частині Куп’янськ.
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Близько 10:20 росіяни завдали авіаудар керованими авіабомбами по селу Загризове. Пошкоджено чотири житлові будинки господарчі споруди.
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У селі Стара Покровка ракета влучила в поле. Сталося загоряння сухостою.
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Внаслідок обстрілу росіянами загорівся сухостій у селі Нова Покровка.
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❗️13 квітня близько 13:25 внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрону по селу Петропавлівка поранення отримав 57-річний водій бригади швидкої медичної допомоги.
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У селі Курилівка близько 12:30 внаслідок обстрілу реактивним снарядом 9М27К сталося займання трави.
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Близько 15:50 ворог обстріляв керованими авіабомбами село Слобожанське. Пошкоджено п’ять приватних будинків та прилеглі споруди.
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У селі Черкаські Тишки ударами керованими авіабомбами пошкоджено будинок, автомобіль.
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Через ворожий авіаудар у селі Веселе близько 15:50 пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди.
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О 21:01 ворог обстріляв населений пункт з РСЗО. Сталася пожежа в житловому будинку. Загинули 61-річна жінка та 68-річний чоловік.
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Селище Подоли росіяни обстріляли з РСЗВ «Град», пошкоджено приватні домоволодіння, паркан, господарчі будівлі, гараж.
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Пізніше рпосіяни завдали удар авіабомбою КАБ-250. Поранення отримала цивільна жінка.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
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