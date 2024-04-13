Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
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День вдалий для творчості та вирішення завдань. Подолання лінощів може бути важким, але справи будуть легко йти, якщо ви розгойдуєтеся.
День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Щорічно 13 квітня відзначається Всесвітній день рок-н-ролу – свято однодумців, для яких рок-н-рол став не лише музикою, а стилем та способом життя.
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