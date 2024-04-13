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13.04.2024  08:50   Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 13 квітня. Оперативна обстановка від ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.

Фото надали у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під ворожим вогнем перебувала: Козача Лопань, Стрілеча, Землянки та ін. Авіаударів зазнали н.п. Липці, Вовчанськ, Купʼянськ-Вузловий, Петропавлівка, Курилівка.
 
13 квітня 02:37 Ізюмський р-н, с. Борова. Окупанти вдарили по раніше пошкодженому будинку культури.
 
12 квітня о 22:40 м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів будинок. Постраждали 62-річний та 72-річний чоловіки.
 
19:30 Куп'янський район, Курилівська громада с. Новоосинове. Внаслідок проведення бойових дій горів будинок та автомобіль.
 
16:00 під час роботи в полі внаслідок обстрілу БПЛА Чугуївського району у с. Шестакове отримали поранення четверо цивільних чоловіків. З множинними уламковими пораненнями, мінно-вибуховими травмами їх доставили в лікарню. Пошкоджена сільськогосподарська техніка.
 
 
Фото надали у ХОВА
 
14:41 внаслідок обстрілу с. Липці дій горіла господарча споруда на площі. Пошкоджено два складські приміщення приватного фермерського господарства. Зруйнована будівля фабрики. 
 
12:34 м. Вовчанськ. Внаслідок проведення бойових дій горів приватний будинок.
 
12:00 м. Вовчанськ. Внаслідок скидання ВОГ з БПЛА постраждав 63-річний чоловік.
 
11:15 Куп'янський р-н., с. Моначинівка. Постраждали дві людини: чоловік 72 років та жінка 76 років, без госпіталізації.
 
12:05 Куп'янськ Вузловий. Внаслідок обстрілу горів будинок. Загинув 65-річний чоловік. 
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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