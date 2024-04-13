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13.04.2024  08:30   Віталій Хінєвіч

Ворог спричинив 10 пожеж у Харківській області

Протягом доби з 12 по 13 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
4 з цих пожеж трапились у лісових масивах Курилівської та Куп’янської громад. Їхня загальна площа склала 8 га. Завдяки професійним діям рятувальників верхових масштабних пожеж не допущено. А в с. Липці Харківського району ворог атакував фермерське господарство, спричинивши загоряння господарчої споруди та сухої трави навколо на площі 200 кв.м.
 
Близько 12:00 російські терористичні війська обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий Куп'янського району. Їхні снаряди вручили у будинок барачного типу, спричинивши руйнації та пожежу. Уламками тих снарядів було вбито 65-річного цивільного чоловіка. На час прибуття рятувальників ДСНС площа пожежі складала 300 кв.м.
 
Ворог постійно завдавав повторних ударів, заважаючи ефективно працювати. Вогнеборці неодноразово змушені були шукати укриття. Врешті о 16:05 їм вдалось повністю приборкати вогонь.
 
Близько 22:30 російські терористи обстріляли середмістя м. Куп’янська. Внаслідок вибухів сталася пожежа у житловому будинку на площі 200 кв.м. Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. Його в ході пошуково-рятувальної операції деблокували рятувальники і передали медикам швидкої. За третьою адресою виявлено пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано. Завдяки зусиллям рятувальників також вдалось врятувати від знищення вогнем 1 житловий будинок.
 
В решті випадків ворог влучав у приватні будинки, а також у раніше обстріляний і зруйнований будинок культури у с. Борова Ізюмського району.
 
За добу рятувальники загасили 37 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 23,5 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 99 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вбили літню людину на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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