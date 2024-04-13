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13.04.2024  08:00   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював Харківську область

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
 
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти: Липці, Вовчанськ, Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівка,  Курилівка Харківської області.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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