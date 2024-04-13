13.04.2024 10:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області 1161 громадянин зателефонував до поліції минулої доби

Більшість викликів стосується фактів привласнення чужого майна, хуліганств, незаконного обігу наркоречовин та інші.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4250 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території працівники поліції викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 7 дорожньо-транспортні пригоди, в яких троє людей загинуло, 4 громадян отримали травми.

У селищі Сахновщина правоохоронці викрили водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові троє чоловіків обпалювали силовий кабель.