У Харкові троє чоловіків обпалювали силовий кабель

11 квітня під час патрулювання на вулиці Джерельній патрульні помітили задимлення на пустирі. При наближенні, поліцейські помітили трьох громадян біля вогнища.
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Мобільний та емоційний день. Будьте активними, але обережними у спілкуванні. Справи можуть бути продуктивними, але варто уникати конфліктів.
У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.
12 квітня весь світ відзначає День авіації та космонавтики – пам'ятну дату, присвячену першому польоту людини в космос.
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