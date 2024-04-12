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12.04.2024  10:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові троє чоловіків обпалювали силовий кабель

11 квітня під час патрулювання на вулиці Джерельній патрульні помітили задимлення на пустирі. При наближенні, поліцейські помітили трьох громадян біля вогнища.

 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Помітивши патрульних, чоловіки спробували піти з місця, але ми вчасно їх зупинили для перевірки. Виявилось, що троє громадян обпалювали силовий кабель вироблений з міді, вага якого біля 30 кілограмів. Звідки він у чоловіків, вони розповідати відмовились.
 
 
 
Ймовірно, що силовий кабель чоловіки зрізали з генераторів, які стояли у сховищах багатоквартирних будинків. Для з'ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
 
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Тэги:  події, харків
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