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11.04.2024  14:20   

У Харкові викрито зловмисника, який ошукав десятки людей

На сайті потерпілі робили замовлення товарів і на вимогу продавця здійснювали передоплату. Отримавши кошти, зловмисник не виходив на зв'язок.

 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З 2022 року шахрай ошукав 66 клієнтів на загальну суму близько 160 тисяч гривень.
 
Викрили чоловіка працівники відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. Правопорушником виявився 34-річний мешканець Слобідського району Харкова.  
 
Слідчі за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення та корпусу оперативно-раптової дії провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили мобільні телефони, сім-карти різних операторів, банківські картки. 
 
 
Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області сталася смертельна ДТП.
 
Тэги:  події, харків
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