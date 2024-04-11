11.04.2024 14:20

У Харкові викрито зловмисника, який ошукав десятки людей

На сайті потерпілі робили замовлення товарів і на вимогу продавця здійснювали передоплату. Отримавши кошти, зловмисник не виходив на зв'язок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

З 2022 року шахрай ошукав 66 клієнтів на загальну суму близько 160 тисяч гривень.

Викрили чоловіка працівники відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. Правопорушником виявився 34-річний мешканець Слобідського району Харкова.

Слідчі за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення та корпусу оперативно-раптової дії провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили мобільні телефони, сім-карти різних операторів, банківські картки.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

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