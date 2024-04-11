Ігор Терехов розповів, як працює метро та про ситуацію зі світлом у Харкові

Рух потягів метрополітену, який був припинений зранку 11 квітня внаслідок ворожих атак по енергосистемі, відновили.
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День не сприятливий для відповідальних починань. Відкладіть важливі проекти та дії на потім, довіртеся інтуїції.
У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.
Сьогодні Міжнародний День визволення в'язнів концтаборів. 11 квітня 1945 року в'язні Бухенвальда підняли повстання, внаслідок якого табір було ліквідовано повсталими.
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