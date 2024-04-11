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11.04.2024  13:50   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів, як працює метро та про ситуацію зі світлом у Харкові

Рух потягів метрополітену, який був припинений зранку 11 квітня внаслідок ворожих атак по енергосистемі, відновили.

 
В ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов повідомив, що через брак електроенергії інтервал руху потягів складає близько 20 хвилин, передає РЕДПОСТ.
 
«Не вистачає напруги в електромережах, бо маємо дуже серйозні руйнації трансформаторних підстанцій та ТЕЦ у Харкові та області. Тому працюють, як і раніше, графіки відключень. Будемо старатися якнайшвидше відновити енергетичну структуру міста. Це дуже серйозний виклик, але наші комунальні підприємства та всі енергетичні компанії працюють над цим», - розповів Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 квітня з 5:00 ранку ворог здійснював масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі Харкова і області.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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