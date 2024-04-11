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11.04.2024  09:20   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі повідомили про наслідки обстрілу Харкова та області

11 квітня з 5:00 ранку ворог здійснював масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі Харкова і області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Через обстріл є пошкодження у житлових будинках і адмінбудівлі. 
 
За попередніми даними, російська армія атакувала регіон щонайменше десятьма ракетами типу С-300 з території бєлгороської області рф.
 
За процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області запроваджено аварійні відключення світла.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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