11.04.2024 09:20 Віталій Хінєвіч

У прокуратурі повідомили про наслідки обстрілу Харкова та області

11 квітня з 5:00 ранку ворог здійснював масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі Харкова і області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Через обстріл є пошкодження у житлових будинках і адмінбудівлі.

За попередніми даними, російська армія атакувала регіон щонайменше десятьма ракетами типу С-300 з території бєлгороської області рф.

За процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).