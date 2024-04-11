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11.04.2024  08:55   Віталій Хінєвіч

Загиблі, поранені та руйнування: Харківщина на ранок 11 квітня

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
11 квітня  о 5:10 по місту Харків відбувся ракетний обстріл С-300 по енергоінфраструктурі. Внаслідок обстрілу також пошкоджено квартиру.
 
10 квітня о 16:54 с. Івашки Богодухівського району відбувся мінометний обстріл. Пошкоджені 2 приватні будинки, гараж.
 
13:55 с. Мала Данилівка Харківського району було обстріляно КАБ. Пошкоджено гуртожиток навчального закладу.
 
13:50 внаслідок ворожого обстрілу КАБ смт Липці Харківського району пошкоджено приміщення магазину, автобус. Серед травмованих: жінка 38 років та 17-річний хлопець. Загинули дві жінки 59 та 42 років та 14-річна дівчина.
 
14:00 відбувся обстріл двома КАБ м. Вовчанськ. Пошкоджені три приватні будинки, приміщення лікарні, приміщення центру здоров’я. Пацієнтів та медиків лікарні евакуювали раніше. Поранено 55-річного охоронця ЦРЛ.
 
12:00 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено автобус. Поранено 53-річного цивільного чоловіка.
 
11:00 відбувся обстріл с. Нечволодівка Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок.
 
10 квітня 9:20 с. Кругляківка Куп'янського району було під обстрілом КАБ. Пошкоджено 2 житлові будинки.
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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