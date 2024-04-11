Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 квітня

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Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День не сприятливий для відповідальних починань. Відкладіть важливі проекти та дії на потім, довіртеся інтуїції.

Прогноз погоди у Харкові на 11 квітня У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.