11.04.2024 10:05 Віталій Хінєвіч

Працюємо над перезапуском системи електропостачання: Ігор Терехов про обстріл Харкова

Профільні служби працюють над перезапуском системи електропостачання в Харкові.



Працюємо над перезапуском системи електропостачання: Ігор Терехов про обстріл Харкова



Про це сьогодні, 11 квітня, повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, зранку ворог завдав серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі міста. Через перебої в електропостачанні тимчасово зупинили рух потягів метрополітену. Водночас у Харкові вдалося запустити певні маршрути трамваїв і тролейбусів. Також містом курсують муніципальні автобуси.

«Сьогодні були дуже серйозні пошкодження енергетичної системи, яка заживлює Харків. Тому зараз наші комунальні підприємства разом з енергетиками працюють над перезапуском системи електропостачання. Це не говорить про те, що світла немає в усьому місті. Але є труднощі. Для сталого енергозабезпечення всього міста критично не вистачає напруги в мережах», - розповів Ігор Терехов.

Також він зазначив, що внаслідок ворожих атак було пошкоджено житловий фонд. Зараз комунальні служби працюють над усуненням наслідків обстрілів, зокрема, закривають контури та обстежують дахи на наявність пошкоджень.

Крім того, мер подякував за допомогу, яка в ці дні надходить до Харкова з інших міст України.

«Зокрема, сьогодні, отримали допомогу від Закарпаття. І я дуже вдячний за цю підтримку. Всі міста, всі області об’єднались, щоб допомогти нам у ці скрутні часи», - зазначив Ігор Терехов.