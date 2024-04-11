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11.04.2024  13:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові на в’їзді Диспетчерському тимчасово заборонений рух транспорту

Заборона руху пов’язана з проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу на газопроводі низького тиску.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух транспорту на в’їзді Диспетчерському, в районі будинку №3, заборонений до 24 квітня.
 
Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями: Машинобудівників, Резервною, пров. Диспетчерським та ін.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на перехресті вулиць Раєвської та Миколи Манойла заборонений рух транспорту.
 
Тэги:  харків, дороги
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