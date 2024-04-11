11.04.2024 12:05 Віталій Хінєвіч
У Харківській області сталася смертельна ДТП
Аварія сталася 7 квітня близько 21:40 у селищі Солоницівка Харківського району.
До поліції надійшла інформація про те, що невстановлений автомобіль, попередньо здійснюючи обгін попутного транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався у зустрічному напрямку по краю проїжджої частини.
В результаті зіткнення 38-річний чоловік отримав не сумісні з життям травми. Водій автомобіля з місця події зник.
В ході проведення слідчо-оперативних заходів та розшукових дій поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець. Автомобіль «BMW» працівники виявили неподалік місця ДТП в селі Пересічне.
9 квітня слідчі СУ ГУНП в Харківській області за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.
10 квітня слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости