11.04.2024 12:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталася смертельна ДТП

Аварія сталася 7 квітня близько 21:40 у селищі Солоницівка Харківського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До поліції надійшла інформація про те, що невстановлений автомобіль, попередньо здійснюючи обгін попутного транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався у зустрічному напрямку по краю проїжджої частини.

В результаті зіткнення 38-річний чоловік отримав не сумісні з життям травми. Водій автомобіля з місця події зник.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів та розшукових дій поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець. Автомобіль «BMW» працівники виявили неподалік місця ДТП в селі Пересічне.

9 квітня слідчі СУ ГУНП в Харківській області за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

10 квітня слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.