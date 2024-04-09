09.04.2024 11:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові водій авто збив двох пішоходів і втік з місця ДТП

На пішохідному переході зловмисник наїхав на двох молодиків. Один з них загинув на місці події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

8 квітня близько 20:20 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Москалівській. Невстановлений водій «Audi» збив пішоходів та скрився. Від отриманих травм 21-річний хлопець помер, його 23-річний товариш був госпіталізований до лікарні.

Для розшуку та затримання порушника були орієнтовані усі наряди поліції. Менш ніж за годину працівники управління патрульної поліції біля житлового будинку виявили розшукуваний автомобіль, який мав механічні пошкодження. Поліцейські здійснили поквартирний обхід, опитали свідків та встановили чоловіка, який скоїв наїзд.

Ним виявився 36-річний харків’янин, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ч.3 ст. 286-1(порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до десяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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