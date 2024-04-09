09.04.2024 12:25 Віталій Хінєвіч

На Харківщині троє чоловіків завдали шкоди рибному господарству на понад 181 тисячу гривень

4 квітня 2024 року під час рибоохоронної роботи державними інспекторами, спільно з працівниками Національної поліції в Харківській області, виявлено грубе порушення Правил рибальства, передає РЕДПОСТ .

Тако о 20:00 поблизу села Нова Олександрівка, що у Куп’янському районі, було виявлено трьох осіб, які в період нерестової заборони з човна здійснили лов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову, а саме двома сітками з льоси та виловили такі водні біоресурси: карась сріблястий – 110 екз., товстолоб - 1 екз., щука - 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 87,78 кг.

На осіб складено протоколи за ч.4 ст.85. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 181 016 грн. Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним промислом) ККУ.

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного законодавства.

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