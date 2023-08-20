20.08.2023 18:55 Рита Парфенова

На Харківщині браконьєр наловив риби на тисячі гривень

Біля смт Печеніги виявлено порушника рибоохоронного законодавства.

Як повідомляє повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль, 10 серпня 2023 року під час рибоохоронної роботи державні інспектори викрили грубе порушення Правил рибальства. Інцидент стався на річці Сіверський Донець, поблизу смт. Печеніги Чугуївського району.

О 12 годині виявлено, що громадянин здійснював вилов риби забороненими знаряддями лову, а саме: однією сіткою з льоси, при цьому вилов становив: уклія - 36 екз., плітка - 13 екз., окунь - 1 екз. загальною вагою 0,63 кг.

На особу складений протокол за ч.4 ст.85 КУпАП. Збитки, нанесені рибному господарству України, складають 26 554 грн. Заборонене знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.