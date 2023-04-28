28.04.2023 12:02 Рита Парфенова

Майже півмільйона збитків: рибалок-браконьєрів затримали на водосховищі у Харківській області

На Краснопавлівському водосховищі виявлено порушників, які нанесли понад 436 тис. грн збитків рибному господарству.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.



26 квітня 2023 року на Краснопавлівському водосховищі поблизу села Садове Лозівського району Харківської області державні інспектори викрили грубе порушення Правил рибальства.



Двоє чоловіків рибалили забороненими знаряддями лову, а саме сітками з льосию Таким чином вини виловили 276 карасів сріблястих загальною вагою 31.7 кг.





Збитки, завдані рибному господарству України, складають 436 356 грн. На осіб складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. На місце були викликані працівники Лозівського РВП ГУНП в Харківській області. За даним фактом відомості внесені до ЄРДР.



Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік незаконним виловом риби завдав шкоди на суму понад півмільйона гривень.



