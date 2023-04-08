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08.04.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік незаконним виловом риби завдав шкоди на суму понад півмільйона гривень

У жовтні 2022 року чоловік здійснив незаконний вилов риби з водойми, розташованої в межах Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської ради Лозівського району.

браконьер
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Браконьєр за допомогою човна та чотирьох ліскових сіток, які є забороненими знаряддями лову, не маючи законного дозволу, виловив карасів, коропів, окунів, завдавши шкоди на суму понад 500 тисяч гривень.
 
Вироком Первомайського міськрайонного суду Харківської області браконьєру призначено покарання у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 
Після набрання вироком законної сили прокуратурою буде вжито всіх належних заходів для стягнення із засудженого шкоди, яка заподіяна державним інтересам, на суму понад пів мільйона гривень.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що працівник ДСНС, рятуючи людей у Харківській області, отримав вибухову травму обличчя.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  події, харків
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