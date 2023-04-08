    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині правоохоронці розшукували підлітка
08.04.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині правоохоронці розшукували підлітка

Неповнолітній раніше вже тікав із дому до своєї матері, яка позбавлена батьківських прав.

підліток
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
7 квітня до відділення поліції № 2 ХРУП № 1 надійшло повідомлення про зникнення у селищі Пісочин 13-річного хлопця.
 
Неповнолітній раніше вже тікав із дому до своєї матері, яка позбавлена батьківських прав. 
 
Вжитими заходами поліцейські знайшли хлопця неподалік місця мешкання. Як пояснив юнак, він ночував у друга, після чого поїхав гуляти до Харкова та надалі повернувся до селища Пісочин попутними автівками. 
 
З підлітком провели профілактичну бесіду. Вирішується питання щодо притягнення опікуна дитини до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.04 Надзвичайні події На Харківщині двоє людей постраждали від вибухонебезпечних предметів 08.04 Надзвичайні події У Харківській області чоловік незаконним виловом риби завдав шкоди на суму понад півмільйона гривень 08.04 Надзвичайні події Працівник ДСНС, рятуючи людей у Харківській області, отримав вибухову травму обличчя
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 