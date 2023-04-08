08.04.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

В Укренерго підбили підсумки найважчого опалювального сезону

Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення: понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергетичних об’єктах. На жаль, понад 250 із них таки влучили у ціль - 43% магістральних мереж було пошкоджено.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що обстрілів зазнали й різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції.

За оцінкою Світового банку й ПРООН масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі «Укренерго» цьогоріч складають майже 1 млрд доларів.

«Шість найхолодніших місяців року ворог намагався забрати у нас світло та тепло, знищуючи енергетичну інфраструктуру. Українські енергетики звели ці спроби нанівець. Люди наймирнішої професії відкрили свій фронт - енергетичний. Ворог зосереджено бив по електростанціях і об’єктах магістральних мереж.

А одразу після закінчення повітряної тривоги в бій вступали ремонтні бригади - тільки у нас, в “Укренерго”, це понад 1500 фахівців. Резервні схеми - щоб якнайшвидше відновити живлення споживачів, неординарні технічні рішення - щоб відремонтувати пошкоджене, тисячі годин перемовин та пошуки в 40 країнах світу - щоб знайти нове на заміну знищеному.

На допомогу прийшли європейські партнери: «Укренерго» вже отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в Україну. Завдяки об’єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі.

Зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень. А ми вже зараз готуємося до наступного опалювального сезону. Не можемо розраховувати, що російські атаки припиняться. Але будемо 24/7 робити усе можливе, щоб в українських містах не згасало світло»,- розповіли в Укренерго.



