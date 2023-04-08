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08.04.2023  10:00   Віталій Хінєвіч

Працівник ДСНС, рятуючи людей у Харківській області, отримав вибухову травму обличчя

У Чугуївському районі на міні підірвалися троє людей. Правоохоронці встановлюють обставини події.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомлення про подію надійшло до Чугуївського районного управління поліції 7 квітня.
 
За попередньою інформацією місцеві жителі підірвалися на міні, коли рухались по полю з селища міського типу Чкаловське до села Миколаївка. 50-річна жінка та 40-річний чоловік отримали вибухові травми.  
 
Під час проведення рятувальних робіт здетонувала інша міна. Допомагаючи пораненим цивільним, 51-річний працівник ДСНС отримав тілесні ушкодження. Поранених доправили до лікарні.  
 
Поліція нагадує громадянам про небезпеку, яка загрожує на необстежених ділянках та закликає громадян утриматись від відвідування лісів, полів, лісосмуг та місць, де велись бойові дії. Повідомити про небезпечну знахідку необхідно за номерами телефонів «101» або «102».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники в Харківській області усували наслідки ворожих обстрілів.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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