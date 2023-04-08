08.04.2023 08:40 Віталій Хінєвіч

Рятувальники в Харківській області усували наслідки ворожих обстрілів

За добу з 7 по 8 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Повідомляється, що 7 квітня о 17:21 рятувальники 44-ї ДПРЧ виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої обстрілом з боку окупантів. Ворожий снаряд влучив на територію сільськогосподарського підприємства, розташованого у селі Кучерівка Петропавлівської громади.

Там горіла металева ємність із залишками скрапленого газу на площі 10 кв.м. О 17:43 вогнеборці локалізували вогонь та о 17:50 повністю загасили його.

Також о 14:20 особовий склад 14-ї ДПРЧ залучався до проведення обстеження місця влучання ворожого боєприпасу у селищі Дворічна.

Перевіркою виявлені пошкодження житлового будинку та надвірних забудов на території одного з приватних домогосподарств. Також пошкоджені паркани двох сусідніх маєтків. Жертв та постраждалих немає.

В Чугуївському районі біля села Миколаївка Чкалівської громади стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, внаслідок чого 3-є цивільних осіб (2 чоловіки і жінка) отримали поранення різного ступеня важкості.

Загалом протягом звітного періоду рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог продовжує здійснювати обстріли Харківської області.



