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08.04.2023  08:25   Віталій Хінєвіч

На Харківщині від дій окупантів постраждали люди

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

обстріл
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під ворожими ударами перебували Гур’їв Козачок, Лук’янці, Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Крохмальне, Кіндрашівка та інші населені пункти.
 
Внаслідок обстрілу с. Борисівка Харківського району загинув цивільний чоловік 39 років.
 
У смт Дворічна Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. У с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства, сталася пожежа.
 
В області залишається дуже високою мінна небезпека. Вчора в районі с. Миколаївка Чугуївського району, в полі біля лісосмуги на невідомому вибуховому пристрої підірвалися та отримали поранення 3 людей – чоловіки 40 та 55 років, а також 50-річна жінка. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків у Харківській області.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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