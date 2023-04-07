07.04.2023 16:00 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків у Харківській області

Чоловіки загинули під час ворожого обстрілу села Слобожанське.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, у серпні минулого року під час ворожого обстрілу села Слобожанське Харківського району загинули двоє рідних братів — мешканців цього села. Їм було 50 та 46 років.

Загиблих поховали родичі на подвір‘ї домоволодіння. Наразі трупи чоловіків направлено на проведення судово-медичних експертиз.

Слідчі дії проводились прокурорами спільно зі слідчими ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



