    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків у Харківській області
07.04.2023  16:00   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків у Харківській області

Чоловіки загинули під час ворожого обстрілу села Слобожанське.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, у серпні минулого року під час ворожого обстрілу села Слобожанське Харківського району загинули двоє рідних братів — мешканців цього села. Їм було 50 та 46 років. 
 
Загиблих поховали родичі на подвір‘ї домоволодіння. Наразі трупи чоловіків направлено на проведення судово-медичних експертиз.
 
Слідчі дії проводились прокурорами спільно зі слідчими ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.
 
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ексгумували тіло жінки, вбитої російським снарядом, яку поховали власному подвір'ї.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.04 Армія Окупанти значно частіше здаються в полон 07.04 Надзвичайні події Внаслідок обстрілу Харківської області загинула людина 07.04 Надзвичайні події На Харківщині піддавалися тортурам окупантів сотні іноземних та українських громадян
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 