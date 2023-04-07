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07.04.2023  15:46   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова поступово відходять від термінових ремонтів, пов'язаних із обстрілами

У Харкові відновили планові технічні огляди внутрішньобудинкових систем у Салтівському районі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення», фахівці підприємства відновили планові технічні огляди внутрішньобудинкових систем у Салтівському районі.
 
За словами начальника районної дільниці Андрія Євдошенка, житловий фонд у Салтівському районі відновлюють інтенсивними темпами, мешканці повертаються до своїх квартир, а робітники докладають усіх зусиль для відновлення водопостачання та водовідведення. 
 
«З початку року виконуємо заплановані раніше роботи в будинках, поступово відходимо від термінових та аварійних ремонтів, пов'язаних із обстрілами та руйнуванням будівель. У роботі все більше переходимо на сучасні матеріали з високими експлуатаційними якостями. Аварійні роботи виконуємо оперативно, у день звернення. За заявкою споживачів відновили водопостачання у висотному будинку на вул. Світлій. Також прочистили та замінили ділянки трубопроводів водовідведення на вул. Познанській та вул. Зубенка», - розповів Андрій Євдошенко.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники виконали сотні заявок містян за добу.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, вода, харків
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