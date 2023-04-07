07.04.2023 15:46 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова поступово відходять від термінових ремонтів, пов'язаних із обстрілами

У Харкові відновили планові технічні огляди внутрішньобудинкових систем у Салтівському районі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення», фахівці підприємства відновили планові технічні огляди внутрішньобудинкових систем у Салтівському районі.

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За словами начальника районної дільниці Андрія Євдошенка, житловий фонд у Салтівському районі відновлюють інтенсивними темпами, мешканці повертаються до своїх квартир, а робітники докладають усіх зусиль для відновлення водопостачання та водовідведення.

«З початку року виконуємо заплановані раніше роботи в будинках, поступово відходимо від термінових та аварійних ремонтів, пов'язаних із обстрілами та руйнуванням будівель. У роботі все більше переходимо на сучасні матеріали з високими експлуатаційними якостями. Аварійні роботи виконуємо оперативно, у день звернення. За заявкою споживачів відновили водопостачання у висотному будинку на вул. Світлій. Також прочистили та замінили ділянки трубопроводів водовідведення на вул. Познанській та вул. Зубенка», - розповів Андрій Євдошенко.



