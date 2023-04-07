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07.04.2023  14:32   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова відновили зливи та прибрали аварійні дерева з берегів річки

Про роботи бригад підприємства розповіли у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Відновили зливи та прибрали аварійні дерева з берегів річки комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», спеціалісти підприємства провели низку відновлювальних робіт:
 
  • прочистили 97 м зливостоків та поперечних підключень;
  • очистили від мулу та сміття 60 оглядових та дощоприймальних колодязів та
  • відремонтували п’ять колодязів .
  • прочистили дощоприймальні колодязі на вул. Великій Гончарівській, вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова та вул. Клочківській;
  • промили ділянки колекторів на пр. Героїв Харкова та у пров. Шевченківському;
  • відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на вулицях Великій Гончарівській та Холодногірській;
  • прочистили оглядові  колодязі та колектор на вул. Благовіщенській;
  • прибрали сміття, аварійні дерева та гілок з берегів р. Немишля. 
Відновили зливи та прибрали аварійні дерева з берегів річки комунальники Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Північній Салтівці продовжують відновлювати газопостачання.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, зливи, харків
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