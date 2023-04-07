07.04.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

На Північній Салтівці продовжують відновлювати газопостачання

Фахівці АТ «Харківміськгаз» відновили надання послуги 100 сім'ям, які мешкають у житловому районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Один із будинків, куди повернули газопостачання, пережив дев'ять прильотів ворожих снарядів. Внаслідок обстрілів та пожеж були значною мірою пошкоджені квартири, під'їзди та комунікації. Для запобігання нещасним випадкам фахівці припинили газопостачання будинку в перший тиждень активних бойових дій.

«Більш року будинок просто стояв, адже мешканці поїхали, комунікації не працювали. Зараз по всьому мікрорайону поступово повертаються люди, і наші фахівці за зверненнями клієнтів індивідуально в кожному будинку перевіряють газове обладнання та відновлюють газопостачання», – повідомили у «Харківміськгазі».



