07.04.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники перекладають ділянку водопроводу

Сьогодні, 7 квітня бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП "Харківводоканал" усувають 15 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, в Індустріальному районі на вулиці Великій Кільцевій ремонтники інтенсивними темпами продовжують заміну ділянки технічно зношеної магістралі довжиною 120 метрів.

«Вже переклали 80 погонних метрів даного водопроводу діаметром 300 мм, який експлуатується понад 30 років. Він забезпечує водопостачанням мікрорайони «Горизонт» та «Сонячний», мешканці яких дуже постраждали від агресора. Певні складнощі виникають під час виконання земляних робіт у зв'язку з розташуванням на цьому відрізку інших комунікацій міської інфраструктури.

Тим не менш, досвідчені майстри справляються, роботи ведуться за графіком, і обов'язково завершаться у встановлені терміни. На час проведення відновлювальних робіт подача води харків'янам не припиняється», – поінформував начальник районної служби Володимир Сундук.

У четвер бригади АВР усунули дев'ять аварійних ситуацій на водоводах і упорядкували дев'ять оглядових колодязів.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



