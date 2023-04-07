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07.04.2023  11:30   Рита Парфенова

Як виглядає Харківщина після обстрілів військовими рф (фото)

Слідчі зафіксували наслідки обстрілів військовими рф по прикордонним населеним пунктам Харківщини

У поліції показали фото наслідків обстрілів військовими рф Харківської області

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки працювали на місцях обстрілів. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

У місті Куп'янськ зруйновані житловий будинок та господарчі споруди.

У Чугуївському районі також через ворожі атаки пошкоджені приватні будинки.

На щастя, постраждалих за добу немає.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що протягом доби окупанти завдавали удари по території Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

У поліції показали фото наслідків обстрілів військовими рф Харківської області

У поліції показали фото наслідків обстрілів військовими рф Харківської області У поліції показали фото наслідків обстрілів військовими рф Харківської області


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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