07.04.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде театральна вистава

Захід пройде на паркінгу одного з торгівельно-розважальних центрів міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський театр дітей та юнацтва.

Усіх бажаючих запрошують відвідати виставу «Уфті-Туфті», яка пройде на території паркінгу ТРЦ «Nikolsky».

«Вистава «Уфті-Туфті» – це музична казка для маленьких леді та джентльменів і весела історія для сімейного перегляду про дівчинку Люсі, яка весь час втрачала свої хусточки, шкарпеточки та фартушки, про звірів, які зустрічаються їй у чарівному лісі та про Іжачиху-пралю Уфті-Туфті, яка дуже чемна й допомагає Люсі у відтворенні чистоти, яку так полюбляють англійці»,- йдеться у повідомлення.

Дорослих та дітей чекають 9 квітня о 13:00, вхід вільний.

Раніше РЕДПОСТ писав, що У Харкові колектив ХНАТОБУ вперше від початку війни заспівав на великій сцені (фото).



