Рівень радіації у Харкові та області на 7 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 7 квітня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 6 квітня.
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Гороскоп зовсім не підходить для організації та спокійного ведення справ, тому переробити все, що заплановано на завтра, навряд чи вдасться.
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