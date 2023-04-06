Рівень радіації у Харкові та області на 6 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 6 квітня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 5 квітня.
Комментариев: 0
Ідеальний час, щоб розібратися зі старими завалами, завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий дрібний дощ. У другій половині дня опадів не очікується.
6 квітня відзначається Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.
влажность:
давление:
ветер: