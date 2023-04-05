Рівень радіації у Харкові та області на 5 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 5 квітня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 4 квітня.
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Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. Якщо є якісь тертя з оточуючими, то зараз найкращий момент досягти порозуміння.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
5 квітня відзначається День супа.
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